Уникальную монету в Украине можно продать за десятки тысяч гривен.

Объявление размещено на маркетплейсе с аукционной системой торгов "Violity".

За монету 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен, а за 10 копеек 2004 года выпуска 29 тысяч.

Монета, изготовленная из нержавеющей стали, была в обиходе с 1991 по 2021 год. Автор сообщения утверждает, что реставрация монеты не проводилась, дефектов нет.

Лот находится в Киеве, но владелец монеты готов отправить в любую точку Украины.

Особенностью монеты является то, что надпись 10 копеек выштампована на заготовке 1 копейки серебрянного цвета.

Некоторые считают такую монету сувенирной, но продавец настаивает на том, что она настоящая.

"Подлинная это да, но это сувенирная. Заказная, хулиганка. Сейчас компьютер не ошибается. Все изготовлено на заводе. Это сувениры. С уважением", - говорится в сообщении.

Объявление было добавлено на сайт 14 января.

Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

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