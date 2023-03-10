По состоянию на 8 марта соленое сало стоит в среднем 271,04 грн/кг, что на 12,57 грн превышает стоимость, которая была в феврале 258,47 грн.
Об этом сообщается на сайте "Минфин".
Так, благодаря этом данным стало известно, что в определенных супермаркетах соленое сало продают по цене за 1 кг от:
Metro – 268,81 грн;
Auchan – 255,3 грн;
Novus – 289 грн.
Впрочем, домашнее сало подешевело, сообщается, что его цена упала почти на 8 грн/кг, и теперь оно стоит около 179 грн.
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Мартовское подорожание сала продолжило сложившуюся еще в июне 2022 тенденцию постоянного роста цены на данный продукт.
До этого последний раз соленое сало дешевело еще в мае 2022 года – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн).
Сообщается, что домашнее сало дешевеет уже 2-й месяц и его стоимость опустилась:
в феврале – с 189 до 186,6 грн/кг;
в марте – до 179 грн/кг.
Напомним, за что придется заплатить от 200 грн/кг: стоимость некоторых овоще бьет рекорды, что говорят аналитики.
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