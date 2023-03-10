По состоянию на 8 марта соленое сало стоит в среднем 271,04 грн/кг, что на 12,57 грн превышает стоимость, которая была в феврале 258,47 грн.

Об этом сообщается на сайте "Минфин".

Так, благодаря этом данным стало известно, что в определенных супермаркетах соленое сало продают по цене за 1 кг от:

Metro – 268,81 грн;

Auchan – 255,3 грн;

Novus – 289 грн.

Впрочем, домашнее сало подешевело, сообщается, что его цена упала почти на 8 грн/кг, и теперь оно стоит около 179 грн.

Мартовское подорожание сала продолжило сложившуюся еще в июне 2022 тенденцию постоянного роста цены на данный продукт.

До этого последний раз соленое сало дешевело еще в мае 2022 года – с апрельских 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг (минус 4,27 грн).

Сообщается, что домашнее сало дешевеет уже 2-й месяц и его стоимость опустилась:

в феврале – с 189 до 186,6 грн/кг;

в марте – до 179 грн/кг.

Напомним, за что придется заплатить от 200 грн/кг: стоимость некоторых овоще бьет рекорды, что говорят аналитики.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, еще на 30% подорожает точно: цены популярных продуктов бьют рекорды, к чему готовиться.