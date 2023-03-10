Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, в котором выяснилось число украинцев, считающих, что русский нужно исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.
Однако, 52% украинцев не желают, чтобы дети в школах изучали русский, 42% опрошенных поддерживают сохранение преподавания данного языка.
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В комментариях украинцы поделились мвоим мнением:
"Неужели после всего этого горя, что принесла р**ка Украине есть еще такие украинцы, желающие изучать русский язык. Конечно, чем больше языков знает человек тем более он всесторонне развит, грамотен, культурен",
"Вы о чем??? пусть начинают вводить нашу, украинскую, в своих школах!",
"После Бучи, неужели еще могут быть вопросы?!",
"Еще год назад возможно, но сейчас никаком случае",
"О каком русском? Вы что, с ума сошли? Какой может быть опрос?",
"На кухне пусть разговаривают, а государственный только украинский", - пишут в сети.
Напомним, в школах собираются внедрить двуязычную систему обучения: в МОН выдали подробности.
Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".
Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.