Появилась реакция украинцев на опрос, благодаря которому выяснилось, что огромное количество жителей Украины продолжают говорить на русском языке.

Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, в котором выяснилось число украинцев, считающих, что русский нужно исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.

Однако, 52% украинцев не желают, чтобы дети в школах изучали русский, 42% опрошенных поддерживают сохранение преподавания данного языка.

В комментариях украинцы поделились мвоим мнением:

"Неужели после всего этого горя, что принесла р**ка Украине есть еще такие украинцы, желающие изучать русский язык. Конечно, чем больше языков знает человек тем более он всесторонне развит, грамотен, культурен",

"Вы о чем??? пусть начинают вводить нашу, украинскую, в своих школах!",

"После Бучи, неужели еще могут быть вопросы?!",

"Еще год назад возможно, но сейчас никаком случае",

"О каком русском? Вы что, с ума сошли? Какой может быть опрос?",

"На кухне пусть разговаривают, а государственный только украинский", - пишут в сети.

Напомним, в школах собираются внедрить двуязычную систему обучения: в МОН выдали подробности.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.