Известная украинская джаз-панк группа The Hypnotunez сообщила, что по решению Министерства культуры не смогла выехать за границу в благотворительный тур.

Видео участники группы опубликовали на странице The Hypnotunez в Instagram.

Они сообщили, что провели 20 часов на границе с Польшей, но их так и так не выпустили из Украины из-за новых изменений в правилах выезда за границу артистов, которые Минкульт ввел после скандала с комиком Андреем Щегелем.

"Мы выехали в наш европейский тур, однако уже 20 часов стоим на пункте пропуска. В связи с последними новостями вокруг Министерства культуры и так называемых "артистов" мы стоим на месте. Они приостановили возможность выезда настоящих деятелей культуры за границу, объявив о каких-то новые изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети", — говорят участники группы.

"Це просто жах. Як музикант, розумію вас, теж неясно що робити з прийдешніми турами і як з цим боротись. Але те що розвертають навіть тих хто вже отримав дозвіл — це просто нечувано",

"Чим ви краще плиточника, який все життя заробляв гроші працєю в єс? чому ви маєте їздити, а плиточник, який не має роботи в Укаїні мають сидіти під замком?",



"Перемога скоро, потім буде всесвітній тур",

"У нас артисты - это привилегированный класс теперь? Чем вы лучше других профессий? Завалы за 6500 рабы должны разгребать, пока депутаты и коллеги по эстрадному цеху катаются как хотят. «Все животные равны, но некоторые животные равнее»", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, перепуганный комик Щегель решил извиниться за слова о защитниках и пожаловался: "Сводят с ума".

Также сообщалось, что меры по выезду мужчин за границу ужесточат: "После побега украинского комика...".

Кроме того, Politeka.net писала, что артист похвастался, что сбежал из Украины, потому что имеет право на классную и комфортную жизнь: "Я свободный человек".