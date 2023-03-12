Как рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, на цену помидоров будет влиять множество факторов, передает "Обозреватель".

"У нас больше четвертой части рынка – была Турция. Что будет дальше достаточно трудно сейчас предсказать. Когда мы говорим об украинских парниковых овощах, в частности, помидорах, то надо понимать, что если будет своевременно подаваться электроэнергия и в какой цене она будет, увеличится тариф или не увеличится – от этого зависит, сколько будут стоить помидоры и насколько это будет конкурентоспособно", – говорит эксперт.

Кроме того, если значительно поднимется цена, люди перестанут покупать томаты и это отразится на цене.

"Я бы не был настолько сейчас уверен, что вот с завтрашнего дня помидоры вырастут в цене. Да не пойдут они так, но совершенно четко надо понимать, что мы будем делать ориентацию на импорт.

У нас основные парниковые хозяйства в Украине были в Запорожской области (12-13%) и на Херсонщине (14%). Просто нужно понимать, что там не так все просто будет, потому что даже если будет быстрая деоккупация, там будут вопросы безопасности очень серьезные, там все уничтожено", – считает специалист.

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, еще на 30% подорожает точно: цены популярных продуктов бьют рекорды, к чему готовиться.