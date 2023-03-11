В Украине с начала марта правоохранители проверяют места, где могут торговать первоцветами.
Как сообщает в Facebook Государственная экологическая инспекция Столичного округа, случаи торговли подснежниками были обнаружены в Соломенском районе Киева. Продавцам грозит штраф.
Экоинспекторы вместе с полицейскими проводят рейды по выявлению фактов уничтожения цветов, занесенных в Красную книгу. В ведомстве напомнили, что торговля первоцветами (как продажа, так и покупка) является нарушением законов об охране окружающей среды.
Также, например, в Полтавской области рейды в возможных местах незаконной торговли полицейские устраивают вместе с экоинспекторами. С начала месяца в Полтаве случаев продаж не обнаружили, рассказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.
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Продажа и покупка первоцветов – нарушение законов Украины об охране окружающей среды. За это привлекается к административной ответственности, в частности, по статьям «Торговля из рук в несанкционированных местах» или «Нарушение правил торговли на рынках».
А за незаконное приобретение и сбыт цветов, внесенных в Красную книгу Украины, предусмотрены штрафы от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений.
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