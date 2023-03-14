В Украине 25 копеек 1992 года продают почти за 19 тысяч гривен.

Как рассказали на сайте "Монеты-ягодки", 4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года.

Нумизматы называют ее "Английский чекан".

"Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе", – пишут специалисты.

Объявление о продаже было размещено на специализированном ресурсе Violity. Автор не стал указывать, в каком состоянии монета, имеет ли она какие-либо дефекты и так далее.

"25 копеек 1992 г. 4БАм. Состояние на фото", – говорится в объявлении автора.

Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить огромные деньги, фото: в чем ее особенность. Копейку можно было найти в обращении до 2019 года, пока их не "сняли с производства".

В Украине выставили на продажу за 16 тысяч гривен монету номиналом в 50 копеек 1992 года выпуска и того же года продают уникальную монету номиналом в одну копейку.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.