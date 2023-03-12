По сравнению с февралем прошлого года 2022 года, в феврале средние цены на пищевые продукты стали больше на 31,5%.
По информации Госстата, за год больше всего в цене взлетели такие продукты, как:
яйца – подорожали на 80,3%;
фрукты – на 74,9%;
рыба и рыбные продукты – на 44,1%;
овощи – на 36,2%;
сахар – на 32,5%.
В частности, в крупнейших сетях супермаркетов снова выросла цена на яйца. В феврале средняя цена на куриные яйца ТМ «Квочка» в супермаркетах составила 73,60 грн за 10 штук, а по состоянию на 8 марта она выросла до 74,20 грн, свидетельствуют данные портала Minfin.
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Ранее старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" НААН Светлана Пашко объяснила, что в Украине снизиться цена на яйца может только после Пасхи.
Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.
А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
Также Politeka писала, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.
В ближайшее время ожидается стремительный рост цен, поэтому украинцам рассказали к чему готовиться.