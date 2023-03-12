Рост цен на продукты и товары из-за инфляции почувствовал каждый украинец.

По сравнению с февралем прошлого года 2022 года, в феврале средние цены на пищевые продукты стали больше на 31,5%.

По информации Госстата, за год больше всего в цене взлетели такие продукты, как:

яйца – подорожали на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и рыбные продукты – на 44,1%;

овощи – на 36,2%;

сахар – на 32,5%.

В частности, в крупнейших сетях супермаркетов снова выросла цена на яйца. В феврале средняя цена на куриные яйца ТМ «Квочка» в супермаркетах составила 73,60 грн за 10 штук, а по состоянию на 8 марта она выросла до 74,20 грн, свидетельствуют данные портала Minfin.

Ранее старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" НААН Светлана Пашко объяснила, что в Украине снизиться цена на яйца может только после Пасхи.



Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka писала, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.

В ближайшее время ожидается стремительный рост цен, поэтому украинцам рассказали к чему готовиться.