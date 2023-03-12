В 2023 году ожидается определенное сокращение продовольственной инфляции.

Как сообщают эксперты в Центре исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, по итогам года инфляция, может составить примерно 10-15%, передают "Новини live".

Среди продуктов, которые точно подорожают — мясо, овощи и фрукты.

В то же время в Украинском клубе аграрного бизнеса рассказали причины будущего подорожания овощей.

Сообщается, что сейчас заканчиваются прошлогодние запасы, а поставки некоторых овощей затруднены, в частности, речь идет об импорте из Турциию

Дефицита овощей не ожидается, но на ценах это отразится.

Средняя цена обычных огурцов уже сейчас составляет 144 гривны, в январе еще они стоили около 75-78 гривен.

Также растет и стоимость мяса. Розничная стоимость свинины в конце 2022 года достигла своей высочайшей отметки, достигала 36–63,3%. Дорожают корма и это отражается на стоимости мяса.

Яйца могут удивить своейс стоимостью весной, ближе к Пасхальным праздникам. Но ближе к началу лета, как утверждают экспеты, цены вернутся к уже устоявшимся показателям.

В марте хлеб может подорожать до 3%. Удорожание будет обусловлено уменьшением урожая в 2023 году и энергетическим кризисом.

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, сверхважный для украинцев продукт взлетел в цене на 80%, и это не все: что ждет украинцев.

Также Politeka писала, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.