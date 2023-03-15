Как сообщает на портале "Минфин", в Украине традиционно подорожали некоторые виды мяса, теперь менее доступной стала курятина, свинина и сало.

Цены на куриное филе выросли почти на 5 гривен - с 139,95 грн/кг до 144,60 грн/кг. Бедра подорожали еще больше - с 98,88 грн/кг до 107,95 грн/кг, а голень на пару копеек - с 72,24 грн/кг до 74,95 грн/кг.

Свинины также выросла в цене в марте, исключением стала только лопатка - цена на неё снизилась с 156,27 грн/кг до 152,36 грн/кг.

Также на 20 копеек подешевел шашлык, составив 176,60 грн/кг.

Грудинка с 168,13 грн/кг до 169,09 грн/кг

Ошеек с 192,04 грн/кг до 201,28 грн/кг

Ребра подорожали с 161,19 грн/кг до 162,09 грн/кг.

Соленое резко взлетело в цене и теперь купить его сможет не каждый. С 258,47 оно взелетело грн/кг до 271,04 грн/кг. Дешевле всего можно купить его в Ашане - от 255,30 грн/кг. Домашний продукт снизился в стоимости с 186,86 грн/кг до 179,00 грн/кг.

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