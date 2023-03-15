Украинцам рассказали, как могут измениться цены в квитанциях в ближайшее время.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олега Попенко, в данный момент активно обсуждается повышение на два вида услуг – электроэнергия и газ для бытовых потребителей, передает "UBR".

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко подтвердил, что украинцам стоит готовиться к подорожанию базовых услуг.

"Подорожание электроэнергии должно было состояться буквально с 1 апреля. Но по риторике сейчас идет речь о паре месяцев", – сообщил Кучеренко.

Населения повышение цен газа не коснется, а вот теплокоммунэнерго могут повысить до рыночной цены.

Какой должна быть "рыночная цена" и как ее определять эксперт также ответил. Ведь и цена на горячую воду напрямую зависит от стоимости газа для предприятий теплокоммунэнерго.

"Это непростой вопрос. Тариф может вырасти в 2,5 раза – до 235 грн за куб.м на горячую воду. Газ будет стоить до 16 грн", – говорит Кучеренко.

Повышение стоимости на горячую воду вполне может состояться летом.

"Это экономика, связанное повышение. Должны корректироваться электроэнергия и газ. Далее на теплоснабжение может вырасти в 2,5 раза. Сейчас отопление квадратного метра по нормативу стоит 35 грн – может вырасти до 90 грн за кв м", – резюмировал Кучеренко.

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