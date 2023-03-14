Избитый солдат срочной службы записал видеообращение, в котором изложил свою версию произошедшего.

Напомним, ранее появилось видео, на котором командир бьет солдата.

Впоследствии виновник инцидента записал видеообращение с оправданиями и заявил, что причиной стало якобы употребление солдатом алкгоголя.

«Хочу попросить, чтобы никто не подавлял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал мне приём, силовой приём. Никто не избивал меня, никто не издевался», - заявил военнослужащий 190-го учебного центра, призвав «не притеснять» лейтенанта.

Солдат утверждает, что нападения со стороны лейтенанта не последовало.

"А те зрители офицеры соучастники, оставить их безнаказанными, всех, повторяю, ВСЕХ наказать",

"Это как надо запугать, чтобы он сказал такую ​​версию! А чего тогда в больнице была, тоже шутка?",

"И сколько у нас таких шутников",

"И мы хотим добра, на кадрах видно, бьет, копает ногами, это шутка? парня запугали вынужден такое говорить",

"Интересно, а может теперь так пошутить тот солдат с тем же лейтенантом?"

Если это была шутка",

"У нас всегда да",

"Но сам так называемый офицер признал, что было избиение",

"Ничего себе шутку пусть бы эту шутку сделали с командиром", - пишут украинцы в комментариях.

Также напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что срочную службу хотят отменить, что придумали вместо: "Человек учится на кого хочет, но...".