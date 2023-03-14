В Одесской области женщина в очереди за гуманитаркой укусила мужчину.

В решении Измаильского горрайонного суда сообщается, что это инцидент случился осенью прошлого года.

Женщина укусила мужчину за руку, травму отнесли к категории легких телесных повреждений, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья.

Потерпевший рассказал, что приехал с женой в молитвенный дом за гуманитарной помощью.

Очередь была большой, люди переодически толкались, поэтому мужчина стоял, опираясь на ворота.

В какой-то момент бвиняемая начала обзывать его, а потом и вовсе вцепилась зубами в его руку и отгрызла кусок мяса.

Жена в ответ на это обмазала лицо нападавшей кровью мужа. Мужчине пришлось идти в больницу, где медики наложили на его руку восемь швов.

Обвиняемая сообщила, что укусила мужчину из-за того, что ее избивали. По ее словам, в очереди разгорелся конфликт — люди выясняли, кто за кем стоял.

«Когда ее спросили, какой по счету она была в очереди, она ответила, что не считает нужным вести диалог на этот счет. После этого присутствующие там женщины, а именно свидетели обвинения, начали ей угрожать, тянуть за волосы, крутить за нос, а пострадавший то прижимал, то оттаскивал ее от забора, и ударил ее в висок правой рукой» , — говорится в документах.

По словам женщины, пострадавший настолько зажал ее, а его рука, которую она укусила, оказалась у ее рта.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа - 1020 гривен. Иск пострадавшего, который просил 9 тысяч гривен в качестве компенсации, удовлетворили частично, назначив 4 тысяч гривен.

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