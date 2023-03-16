Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, сейчас дети находятся в больнице на обследовании.

Правоохранители сообщили, что жильца дома жаловались на то, что за стеной соседи громко себя ведут. Мать детей и бабушка распивали алкоголь с новым знакомым в его квартире.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили владельца дома и двух его гостей в нетрезвом состоянии. Они ссорились между собой и провоцировали конфликт с соседями.

В квартире были сплошные беспорядки, грязь и антисанитария, разбросанные вещи и бутылки со спиртными напитками. Кроме этого в комнате вместе с нетрезвой матерью находились двое ее малолетних детей – мальчик 9 лет и 3-месячный младенец", – сообищили в полиции.

Соцработники и сотрудники полиции изъяли детей и передали в руки медков.

Сейчас профильные службы рашеют дальнейшую судьбу детей.

"Мать ждет административная ответственность за это невыполнение обязанностей по воспитанию детей", – добавили в полиции.

Напомним, беда произошла с маленькими украинцами, их спасают врачи: «Обломки в коже».

Также сообщалось, что жизнь защитника оборвалась при странных обстоятельствах: выпрыгнул из медицинского автомобиля.

Кроме того, Politeka.net писала о поисках маленькой Вики, которая пошла за мамой в лес и потерялась.