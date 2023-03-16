Украинцы могут получить до 15 тысяч долларов финансовой помощи.

Как сообщают на сайте DRC , главной целью программы является предоставление финансовой помощи владельцам бизнесов для создания новых, сохранения существующих и/или восстановления рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от войны.

Участниками программы могут стать субъекты микро, малого и среднего бизнесов подконтрольных правительству Украины территорий, за исключением районов с продолжающимися боевыми действиями и районов с повышенными рисками для жизнедеятельности населения и ведения бизнес-деятельности.

Заявки будут рассматриваться и оцениваться по следующим критериям:

наличие опыта ведения бизнеса, рентабельного до полномасштабной войны;

детальный бизнес-план и четкое понимание идеи реализации восстановления/релокации/расширения/переориентации на новые рынки бизнес-деятельности в условиях обострения военного конфликта в Украине, целью которого будет создание новых, сохранение и/или восстановление рабочих мест;

отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства при ведении бизнес-деятельности в условиях войны в Украине.

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