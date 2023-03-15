В Украине должникам по коммунальным платежам начали угрожать отключением.

Как сообщает "Обозреватель", в последние несколько месяцев люди стали хуже платить коммуналку.

В ближайшее время может ощутимо вырасти плата за свет и газ, поэтому должникам по коммуналке начали угрожать отключением.

"Платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась. Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить. Общий долг за коммуналку уже перевалил 50 млрд грн", - говорит гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Известно, что во время военного положения запрещено отключать электроэнергию, однако забывать о долгах никто не собирается. Они будут накапливаться и поставщик коммунальных услуг имеет право через суд взыскать свои деньги.

По окончанию военного положения, крупные должники будут первыми в очереди на отключение коммунальных услуг.

Подать в суд угрожают и другие киевские поставщики.

В частности, "Евро-Реконструкция" сообщила о намерении подать в суд на тех, кто не оплатит счета за отопление до 20 марта.

Взыскание коммунальных долгов происходит по упрощенной процедуре. Иногда поставщики ждут, пока накопится значительная сумма долга, и обращаются в суд.

Так, 9 марта Ленинский райсуд Полтавы принял решение взыскать в пользу "Харьковских теплосетей" 61,1 тыс. грн. Еще 1 333 грн - проценты и 3 315 грн – инфляционные расходов.

Должника также обязали заплатить 2 481 грн судебного сбора. В результате сумма долга возросла примерно на 7 тыс. грн.

Напомним, в селе выходит дороже, чем в городе: украинцы вынуждены переплачивать за газ, названа причина.

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