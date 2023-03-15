Украинцев ждет проверка, в результате которой некоторые могут потерять денежную помощь от государства.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявили в Минреинтеграции. Так, согласно сообщению, на новом совещании были обсуждены вопросы выборочных проверок внутренних переселенцев.

Число проверок по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз, но все же они остаются актуальными.

Территориальным органам социальных служб дано разъяснение о необходимости предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

Так, подчеркивается, что при проверке должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

Следовательно, людей, подпадающих под проверку, должны предупредить.

Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи.

В случае неявки статус ВПЛ могут отменить и прекратить предусмотренные для них выплаты.

Также напоминается, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.

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