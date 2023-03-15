Как сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, в соответствии с условиями договора, они должны соответствовать 4 классу защиты. однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.
Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 млн грн.
Правоохранители сообщили ему о подозрении директору частной компании, организовавшего поставки бронежилеты ненадлежащего качества в одну из воинских частей Закарпатской области.
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Его обвиняют в присвоении бюджетных средств на общую сумму около 6 млн грн.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.
Напомним, в Германии охранник избил украинского защитника в форме, приехавшей на лечение.
Также сообщалось, что мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских защитников: "намеренно пугали...".
По данным СБУ, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении компенсации от государства.
За свои "услуги" хотели вознаграждение в 10 тысяч долларов.
Кроме того, Politeka.net писала, как во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.