Директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов.

Как сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, в соответствии с условиями договора, они должны соответствовать 4 классу защиты. однако, согласно заключению судебной экономической экспертизы, упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.

Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 млн грн.

Правоохранители сообщили ему о подозрении директору частной компании, организовавшего поставки бронежилеты ненадлежащего качества в одну из воинских частей Закарпатской области.

Его обвиняют в присвоении бюджетных средств на общую сумму около 6 млн грн.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Напомним, в Германии охранник избил украинского защитника в форме, приехавшей на лечение.

Также сообщалось, что мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских защитников: "намеренно пугали...".

По данным СБУ, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении компенсации от государства.

За свои "услуги" хотели вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Кроме того, Politeka.net писала, как во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.