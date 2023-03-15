Другой ракурс скандального видео было снято с другой стороны зала.

Видео было снято под другим ракурсом и более широко демонстрирует реальность происходящего.

"Видео избиения лейтенантом Витусевичем солдата-срочника которого позже заставили на камеру просить не наказывать офицера, снятое с другого телефона и другого ракурса. Выводы делайте сами…", - написал украинский политик Игорь Мосийчук.

На нем кадрах видно, как срочник пытается избежать ударов от командира роты, но тот к нему приближается, нанося удары по чем придется.

В конце видео командир увидев камеру перестал бить солдата и спросил: "Что ты там снимаешь?".

Напомним, ранее появилось видео, на котором командир бьет солдата.

Впоследствии виновник инцидента записал видеообращение с оправданиями и заявил, что причиной стало якобы употребление солдатом алкгоголя.

«Хочу попросить, чтобы никто не подавлял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал мне приём, силовой приём. Никто не избивал меня, никто не издевался», - заявил военнослужащий 190-го учебного центра, призвав «не притеснять» лейтенанта.

Также напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что срочную службу хотят отменить, что придумали вместо: "Человек учится на кого хочет, но...".