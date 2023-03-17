Как сообщает Minfin, в супермаркетах также повысили цены на муку.
В феврале средняя цена на муку пшеничную в супермаркетах составила 22,46 грн/кг, а по состоянию на 10 марта она выросла до 22,80 грн/кг.
Средние цены на муку в супермаркетах:
- Auchan — 20,90 грн/кг;
- Novus — 22,59 грн/кг;
- Megamarket — 24,90 грн/кг.
Выросла средняя цена муки в упаковке 2 кг: в феврале она была 41,30 грн, а по состоянию на 10 марта уже 44,55 грн.
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Кроме того, в Украине традиционно подорожали некоторые виды мяса, теперь менее доступной стала курятина, свинина и сало.
Цены на куриное филе выросли почти на 5 гривен - с 139,95 грн/кг до 144,60 грн/кг. Бедра подорожали еще больше - с 98,88 грн/кг до 107,95 грн/кг, а голень на пару копеек - с 72,24 грн/кг до 74,95 грн/кг.
Свинины также выросла в цене в марте, исключением стала только лопатка - цена на неё снизилась с 156,27 грн/кг до 152,36 грн/кг.
Также на 20 копеек подешевел шашлык, составив 176,60 грн/кг.
Грудинка с 168,13 грн/кг до 169,09 грн/кг
Ошеек с 192,04 грн/кг до 201,28 грн/кг
Ребра подорожали с 161,19 грн/кг до 162,09 грн/кг.
Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.
А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
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