Как сообщает Minfin, в супермаркетах также повысили цены на муку.

В феврале средняя цена на муку пшеничную в супермаркетах составила 22,46 грн/кг, а по состоянию на 10 марта она выросла до 22,80 грн/кг.

Средние цены на муку в супермаркетах:

Auchan — 20,90 грн/кг;

Novus — 22,59 грн/кг;

Megamarket — 24,90 грн/кг.

Выросла средняя цена муки в упаковке 2 кг: в феврале она была 41,30 грн, а по состоянию на 10 марта уже 44,55 грн.

Кроме того, в Украине традиционно подорожали некоторые виды мяса, теперь менее доступной стала курятина, свинина и сало.

Цены на куриное филе выросли почти на 5 гривен - с 139,95 грн/кг до 144,60 грн/кг. Бедра подорожали еще больше - с 98,88 грн/кг до 107,95 грн/кг, а голень на пару копеек - с 72,24 грн/кг до 74,95 грн/кг.

Свинины также выросла в цене в марте, исключением стала только лопатка - цена на неё снизилась с 156,27 грн/кг до 152,36 грн/кг.

Также на 20 копеек подешевел шашлык, составив 176,60 грн/кг.

Грудинка с 168,13 грн/кг до 169,09 грн/кг

Ошеек с 192,04 грн/кг до 201,28 грн/кг

Ребра подорожали с 161,19 грн/кг до 162,09 грн/кг.

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