14 марта в 17:04 на спецлинию "103" поступил вызов от постороннего лица, которое сообщило, что в Ровно на остановке общественного транспорта потеряла сознание неизвестная женщина.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

На месте вызова в окружении толпы людей медики увидели женщину.

«Ее состояние было заторможено, не могла четко отвечать на поставленные вопросы. Бригада «скорой» провела осмотр 50-летней пациентки, в автомобиле «экстренки» сделала электрокардиографию и оперативно предоставила необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом. После этого состояние женщины значительно улучшилось», - рассказали работники «экстренки».

Потерпевшая рассказала, что ее зовут Ирина. Отметила, что подобные случаи внезапной потери сознания у нее стали случаться после перенесенной психологической травмы – захоронения сына Сергея, погибшего на войне.

Пациентка поблагодарила бригаду «скорой» за оказанную медицинскую помощь и отказалась от госпитализации.

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