14 марта в 17:04 на спецлинию "103" поступил вызов от постороннего лица, которое сообщило, что в Ровно на остановке общественного транспорта потеряла сознание неизвестная женщина.
Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.
На месте вызова в окружении толпы людей медики увидели женщину.
«Ее состояние было заторможено, не могла четко отвечать на поставленные вопросы. Бригада «скорой» провела осмотр 50-летней пациентки, в автомобиле «экстренки» сделала электрокардиографию и оперативно предоставила необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом. После этого состояние женщины значительно улучшилось», - рассказали работники «экстренки».
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу
Проблемы не только у "Вагнеров": оккупанты признались в катастрофе
Украинцам в прифронтовых городах подсунули опасную еду: что оказалось в гуманитарке
Максу было всего 23, а Яне - 29: новая страшная весть всколыхнула Украину
Потерпевшая рассказала, что ее зовут Ирина. Отметила, что подобные случаи внезапной потери сознания у нее стали случаться после перенесенной психологической травмы – захоронения сына Сергея, погибшего на войне.
Пациентка поблагодарила бригаду «скорой» за оказанную медицинскую помощь и отказалась от госпитализации.
Напомним, украинка высмеяла донаты на ВСУ, найдя необычное оправдание.
Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.
Кроме того, Politeka.net писала о новом майском празднике, который просят ввести в Украине.