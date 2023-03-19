Как рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева, цена лука уже выросла в 4 раза по сравнению с 2022 годом, но в дальнейшем будет еще повышаться, передает "Обозреватель".
"Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция к подорожанию лука на украинском рынке сохранится в период марта-апреля", – сообщает эксперт.
Существует глобальный дефицит лука по причине того, что некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.
Украинский озимый лук появится на рынке в середине мая, поэтому повышения цен в марте-апреле не избежать.
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"Но потом цены на лук могут даже обвалиться, если фермеры начнут массово его выращивать, учитывая нынешние высокие цены", – добавила Зверева.
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Крупные сети супермаркетов обновили ценники в середине марта.
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