Как рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева, цена лука уже выросла в 4 раза по сравнению с 2022 годом, но в дальнейшем будет еще повышаться, передает "Обозреватель".

"Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция к подорожанию лука на украинском рынке сохранится в период марта-апреля", – сообщает эксперт.

Существует глобальный дефицит лука по причине того, что некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

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Украинский озимый лук появится на рынке в середине мая, поэтому повышения цен в марте-апреле не избежать.

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"Но потом цены на лук могут даже обвалиться, если фермеры начнут массово его выращивать, учитывая нынешние высокие цены", – добавила Зверева.

Напомним, шашлык отменяется: новые цены на мясо удивят украинцев, сало стало "золотым".

Крупные сети супермаркетов обновили ценники в середине марта.

А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka писала, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.