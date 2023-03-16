В Житомире сообщено о подозрении избившего срочника офицеру.

По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, будучи в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения, сообщает "Офис Генпрокурора".

Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

Таким образом, офицер нарушил требования Уставов ВСУ и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона офицеру поставлено в известность о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Также напомним, что скандал с избиением солдата-срочника в разгаре появилось видео с другого ракурса: "увидев камеру...".

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что срочную службу хотят отменить, что придумали вместо этого: "Человек учится на кого хочет, но...".