По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, будучи в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения, сообщает "Офис Генпрокурора".
Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.
Таким образом, офицер нарушил требования Уставов ВСУ и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Также в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).
При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона офицеру поставлено в известность о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Также напомним, что скандал с избиением солдата-срочника в разгаре появилось видео с другого ракурса: "увидев камеру...".
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