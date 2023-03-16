В Бородянке Киевской области пропала пара, близкие и друзья уже год пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию об исчезнувших.

В группе "Пошук людей під час війни" в Фейсбук сообщается, что Анатолий и Виктория были в Бородянке 2 марта - потом связь с ними оборвалась.

"ПОИСК. Прошел год и до сих пор нет информации. Помогите найти Невмержицкий Анатолий Власенко Виктория были в Бородянке с 02.03.22г на связь больше не выходили", - говорится в сообщении.

Добавим, прошло чуть больше года с того дня, как россияне авиабомбами разрушили многоэтажные дома в Бородянке.

Тогда, 2 марта, в результате вражеского удара погибли 29 человек. Большинство из них еще не идентифицировали и не похоронили.

Одну из многоэтажек уже полностью демонтировали, а другая, вероятно, станет своеобразным музеем.

От дома оставят три этажа и сделают из каждой комнаты музейный экспонат.

До войны в Бородянке жили около 13 тысяч человек, большинство из которых покинули ее после начала российского вторжения в Украину.

Часть жителей удалось эвакуировать гуманитарными коридорами во время боев и оккупации.

Напомним, на поиски 4-летней Вики подняли спецназовцев и патрульных.

Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.

Также писали о ребенке, который исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.