Так, в Украине не утихают дискуссии касательно мартовской индексации пенсий, многие пенсионеры недовольны низкими выплатами.
Однако у народных депутатов таких проблем нет, их пенсии даже без учета надбавок высоки относительно простых украинцев.
В ответе Пенсионного фонда Украины предоставили данные о пенсиях нардепов, передает "Апостроф".
Согласно предоставленным данным, средний размер пенсии народного депутата Верховной Рады за 2022 год составил почти 15500 гривен без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат.
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Годовая сумма расходов была более 136 тысяч гривен.
За январь 2023 года средняя пенсия нардепа несколько уменьшилась в сумме, если сравнивать со средним показателем за 2022 год, и составила 15 356 гривен, тогда как годовые расходы были на уровне почти 11 тысяч гривен.
Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.
А еще Politeka сообщала, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.
С 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.