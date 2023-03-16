Украинские народные избранники получают неплохие пенсии даже без повышений.

Так, в Украине не утихают дискуссии касательно мартовской индексации пенсий, многие пенсионеры недовольны низкими выплатами.

Однако у народных депутатов таких проблем нет, их пенсии даже без учета надбавок высоки относительно простых украинцев.

В ответе Пенсионного фонда Украины предоставили данные о пенсиях нардепов, передает "Апостроф".

Согласно предоставленным данным, средний размер пенсии народного депутата Верховной Рады за 2022 год составил почти 15500 гривен без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат.

Годовая сумма расходов была более 136 тысяч гривен.

За январь 2023 года средняя пенсия нардепа несколько уменьшилась в сумме, если сравнивать со средним показателем за 2022 год, и составила 15 356 гривен, тогда как годовые расходы были на уровне почти 11 тысяч гривен.

Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.

А еще Politeka сообщала, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

С 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.