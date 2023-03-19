За отсутствие страхового полиса у водителя можно получить немалый штраф, также хотят усилить ответственность за вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, либо под воздействием лекарственных препаратов.

Повторное за год вождение в нетрезвом состоянии предлагают наказывать штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

Это прописано в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)" зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Законопроект предусматривает увеличение штрафа за повторное в течение года управление в состоянии опьянения до 51 тысячи гривен, а также изъятие водительского удостоверения на 5 лет и конфискацию автонарушителей.

В том случае, если водитель попадется на нетрезвом вождении в третий раз за год - его оштрафуют на 68 тысяч гривен, также могут забрать права на 10 лет и конфискуют авто.

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