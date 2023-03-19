Так, средний прогноз погоды метеорологи рассчитытали на основании исторических данных за семьдесят лет, передает "НВ".

Специалисты прогнозируют, что апрель будет преимущественно пасмурным.

Однако при этом дождливых дней будет мало.

В начале месяца температура воздуха прогреется до +13+14 градусов и ночью будет около +3+4 градуса.

В середине апреля дневная температура воздуха поднимется до +15+17 градусов, ночная будет +7 градусов.

Во второй половине месяца дневная температура воздуха, с 14 апреля и до конца месяца, подымется аж +22 градусов, ночная до +10 градусов. Теплая погода является огромным плюсом, на фоне того, что в этом месяце будет всего один солнечный день.

Специалисты добавили, что в апреле ожидаются 16 пасмурных дней, их них 4 дождливых. Переменная облачность будет наблюдаться 12 дней.

Кроме того они прогнозируют, что солнечный ясный день будет всего один в середине месяца, а именно 14 апреля.

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