Цены установленые на продукт сейчас - это не предел.
Об этом сообщил глава украинского объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко, передает издание Delo.ua.
По его словам, в Украине дорожает сырье, так, начиная с января по март цена муки выросла на 3%.
"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняет повышение цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цена хлеба будет расти на 1,5- 2% ежемесячно", — отметил глава "Укрхлебпром".
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Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко сообщил, что производители стараются как можно меньше увеличивать цену продукта.
По данным "Минфина", в середине марта средняя цена пшеничного хлеба колеблется в пределах 32-36 гривен, ржаной хлеб обойдется в 36,28 за 900 граммов, а стоимость батона колеблется от 14,40 до 26,43.
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