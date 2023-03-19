Цены установленые на продукт сейчас - это не предел.

Об этом сообщил глава украинского объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко, передает издание Delo.ua.

По его словам, в Украине дорожает сырье, так, начиная с января по март цена муки выросла на 3%.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняет повышение цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цена хлеба будет расти на 1,5- 2% ежемесячно", — отметил глава "Укрхлебпром".

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко сообщил, что производители стараются как можно меньше увеличивать цену продукта.

По данным "Минфина", в середине марта средняя цена пшеничного хлеба колеблется в пределах 32-36 гривен, ржаной хлеб обойдется в 36,28 за 900 граммов, а стоимость батона колеблется от 14,40 до 26,43.

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