Как говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области, в Умани Черкасской области к условному сроку лишения свободы приговорили уроженца Краснодарского края РФ, имевшего украинское гражданство.

Уроженец РФ, имевший украинское гражданство, получил повестку и прошел медицинскую комиссию.

Мужчина должен был прийти в военкомат на следующий день.

Сообщается, что он собрал вещи и сообщил родным о мобилизации, но в пункт сбора так и не явился.

На суде уклоняющийся от мобилизации вину признал и заявил, что "внутреннее убеждение, которое не позволяет ему брать в руки оружие и убивать".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок 2 годами условного.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, что работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Как сообщила пресс-служба ведомства на совещании были подняты вопросы относительно соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации, что необходимо оптимизировать в работе и что нужно сделать, чтобы прийти к этому.

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.