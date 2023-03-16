Как говорится в пресс-релизе СБУ, за деньги они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы Украины.

Стоимость "услуг" составляла 9 тысяч долларов.

Задержания прошли в Киеве, а также в Закарпатской и Львовской областях.

В Киеве сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.

"Для реализации преступного механизма он использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ходе следственно-оперативных действий на территории нескольких областей Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.