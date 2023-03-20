Стало известно, сколько украинцев получают выплаты от 15 до 96 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг и льгот Светлана Шута, передает "Апостроф".

Отчетом о численности пенсионеров и суммах назначенных месячных пенсий не предусмотрено выделение получателей высших пенсий или пожизненного содержания судей в отставке.

По данным формы №6 – ПФ на учете в органах Пенсионного фонда по состоянию на 01.01.2022 состояло, в частности:

⦁ 762 лица, которым пенсия назначена согласно Закону Украины "О статусе народного депутата";

⦁ 5757 человек, которым пенсия назначена согласно Закону Украины "О прокуратуре";

⦁ 3637 получателей ежемесячного пожизненного денежного содержания согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.

А еще Politeka сообщала, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

С 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.