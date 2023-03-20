Определенные монетки можно продать за хорошие деньги.

В частности, на ресурсе "Монеты-ягодки" можно продать 2 копейки за 600-800 грн. Такие же монеты из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

Специалисты говорят, что 2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ.

Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор.

После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении

2 копейки 2003 года продают от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы говорят, что такие монеты являются уникальными, их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

Напомним, в Украине коллекционеры могут заплатить за определенные монеты немалые деньги.

одной из таких является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк.

За такую монету колекционеры могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн, ее особенностью является средний зуб на трезубе, который сверху утолщен, прямые верхушками букв "Ї" и "Н", длинному и тонкому хвостику грозди №3.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.