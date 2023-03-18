Украинцы могут получить 6600 гривен от международной организации, что нужно успеть сделать до 20 марта.

ВПЛ могут получить кэш-помощь от Норвежского совета. Открыта регистрация на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий, сообщает Минреинтеграция.

Норвежский совет по делам беженцев выплачивает украинским внутренне перемещенным лицам по 6600 грн.

Известно, что программа продлится до 20 марта. Пособие выплачивается на каждого члена семьи, но не более пяти человек.

Материальная помощь будет поступать на банковский счет. Люди, у которых нет банковского счета, деньги будут получать посредством перевода MoneyGram.

В Минреинтеграции добавили, что для получения дополнительной информации нужно обратиться по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.

Напомним, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

с 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.

Средний размер повышения пенсий составляет 579 грн.

А еще Politeka сообщала, в Украине изменился размер пенсий для чернобыльцев с инвалидностью.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.