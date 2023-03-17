Командир взвода одной из военных частей Житомирщины, избивший солдата-срочника в учебном центре, было сообщено о подозрении.

Как сообщила пресс-служба ДБР, офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест, передает "Украинская правда".

В ДБР проинформировали, что решение вынес Богунский районный суд г. Житомир 16 марта.

Ранее сообщалось, что младшему лейтенанту было доложено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Напомним, что ранее появилось видео, на котором командир избивает солдата.

Впоследствии виновник инцидента записал видеообращение с оправданиями и заявил, что причиной стало якобы употребление солдатом алкгоголя.

«Хочу попросить, чтобы никто не подавлял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал мне прием , силовой прием. Никто не избивал меня, никто не издевался», - заявил военнослужащий 190-го учебного центра, призвав «не притеснять» лейтенанта.

Также напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что скандал с избиением солдата-срочника в разгаре появилось видео с другого ракурса: "увидев камеру..."

Другой ракурс скандального видео был снят с другой стороны зала.