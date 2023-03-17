Как сообщила пресс-служба ДБР, офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест, передает "Украинская правда".
В ДБР проинформировали, что решение вынес Богунский районный суд г. Житомир 16 марта.
Ранее сообщалось, что младшему лейтенанту было доложено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.
Напомним, что ранее появилось видео, на котором командир избивает солдата.
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Впоследствии виновник инцидента записал видеообращение с оправданиями и заявил, что причиной стало якобы употребление солдатом алкгоголя.
«Хочу попросить, чтобы никто не подавлял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал мне прием , силовой прием. Никто не избивал меня, никто не издевался», - заявил военнослужащий 190-го учебного центра, призвав «не притеснять» лейтенанта.
Также напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что скандал с избиением солдата-срочника в разгаре появилось видео с другого ракурса: "увидев камеру..."
Другой ракурс скандального видео был снят с другой стороны зала.