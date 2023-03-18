В супермаркете Днепропетровской области появилась ранняя морковь. Об этом сообщают в группе "Вечерний Днепр" в Фейсбук.
Однако позволить себе купить ее сможет далеко не каждый украинец, а пенсионерам вовсе лучше не смотреть на ценник.
Так, в супермаркете решили поставить ценник на морковку - 219 гривен/кг.
Автор публикации Шура Новиков, решил высмеять стоимость популярного овоща:
"На Днепропетровщине увидели морковь по недетской цене… Зайцы перейдут на свинью вырезку, потому что морковь уже стала дороже", - написал автор.
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К слову, среди продуктов, которые точно подорожают в ближайшее время отнисится мясо, овощи и фрукты.
В то же время в Украинском клубе аграрного бизнеса рассказали причины будущего подорожания овощей.
Сообщается, что сейчас заканчиваются прошлогодние запасы, а поставки некоторых овощей затруднены, в частности, речь идет об импорте из Турциию
Дефицита овощей не ожидается, но на ценах это отразится.
Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.
А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
Также Politeka писала, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.