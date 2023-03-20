Украинцы предлагают увеличить минимальный прожиточный минимум и минимальную пенсию в Украине.

Инициатор обращения к президенту Украины Творищук Иван сообщает, что минимальный прожиточный минимум и минимальная пенсия в нашей стране должны быть достаточными для обеспечения должной жизни, включая доступное жилье, достаточное питание и медицинский уход.

"По данным Государственной службы статистики Украины, минимальный прожиточный минимум на 2023 год составляет 2684 грн в месяц, а минимальная пенсия 2093 грн, что недостаточно для обеспечения базовых потребностей должной жизни", - пишет автор петиции Творищук Иван .

Также автор петиции добавил, что каждый в Украине имеет право на надлежащий уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и медицинский уход.

Петиция была опубликована на сайте президента 16 марта и по состоянию на 17 марта 15.45 набрала 718 голосов.

Напомним, пенсионерам доплатят больше 500 грн, но есть условие: что для этого нужно.

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