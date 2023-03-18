В Родительскую субботу принято поминать умерших родственников и близких, молиться за них, передает "Апостроф".
Накануне субботы, в пятницу вечером, в храмах верующие заказывают поминальные службы – парастас, или большую панихиду.
Можно помянуть и дома, например, в утренних субботних молитвах. Таким образом молитве происходит общение между живыми и умершими.
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В субботу в храм в память следует принести постную пищу. Не нужно щедро жертвовать и заказывать поминовения в храме, главное личное участие и искренняя молитва, даже просто своими словами.
На кладбище в поминальную субботу нужно наводить порядок на могилах, можно устроить и поминальный, постный, обед.
В родительскую субботу запрещено:
ругаться, злословить и завидовать;
устраивать шумные застолья и поминки со спиртным;
нельзя упоминать об усопших со злобой и оскорблением.
Также нельзя отказывать в подаянии и желательно совершить какой-то добрый поступок.
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