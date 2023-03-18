На специализированном ресурсе Violity появилось объявление о продаже поматной монетки.
Украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 тысяч гривен.
Выполнена монетка из серебра, масса составляет 500 грамм. Номинал 50 гривен.
О дефектах автор не сообщает, но отмечает, что реставрации монеты не было.
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В комплекте к монете идет сертификат и деревянный футляр.
"50 гривен 2021 год 30 лет Независимости Украины, 0,5 кг, серебро, деревянный футляр. Состояние банковское", – говорится в объявлении.
На лицевой стороне монеты размещен малый Государственный Герб Украины.
В обрамлении лучей мощный дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины, а корни – декоративно воспроизводят определенные этапы создания новейшей истории Украины – УНР, ЗУНР, Украинское Государство, Директория УНР и т.д, надпись Украина, номинал, графический символ гривни, год выпуска.
На обратной стороне размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого, трезуба.
Напомним, в Украине коллекционеры могут заплатить за определенные монеты немалые деньги.
Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.
Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.