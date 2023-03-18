На специализированном ресурсе Violity появилось объявление о продаже поматной монетки.

Украинскую памятную монету "30 лет Независимости Украины" продают за 75 тысяч гривен.

Выполнена монетка из серебра, масса составляет 500 грамм. Номинал 50 гривен.

О дефектах автор не сообщает, но отмечает, что реставрации монеты не было.

В комплекте к монете идет сертификат и деревянный футляр.

"50 гривен 2021 год 30 лет Независимости Украины, 0,5 кг, серебро, деревянный футляр. Состояние банковское", – говорится в объявлении.

На лицевой стороне монеты размещен малый Государственный Герб Украины.

В обрамлении лучей мощный дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины, а корни – декоративно воспроизводят определенные этапы создания новейшей истории Украины – УНР, ЗУНР, Украинское Государство, Директория УНР и т.д, надпись Украина, номинал, графический символ гривни, год выпуска.

На обратной стороне размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого, трезуба.

Напомним, в Украине коллекционеры могут заплатить за определенные монеты немалые деньги.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.