Стало известно, как украинцы будут отдыхать в апреле 2023 года.

Всего в апреле 30 календарных дней, из которых в этом году 10 будут выходными и 20 - рабочими, передает "РБК".

Отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник после празднования Пасхи должен быть выходным днем, но в связи с военным положеним, которое продлили до 18 мая дополнительные дни для отдыха на государственные праздники отменяются.

Не будет исключением и Пасха - выходным понедельник 17 апреля не будет.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести новый праздник, который будет отмечаться 15 мая.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украин.

Как отмечает автор петиции, ежегодно именно в этот день, 15 мая, в системе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день семьи.

«Прошу синхронизировать и создать соответствующий праздник в Украине и назвать его Днем любви, уважения и взаимопонимания», – предлагает автор, подчеркивая, что в семье начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.

Она является источником любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.

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