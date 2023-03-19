Всего в апреле 30 календарных дней, из которых в этом году 10 будут выходными и 20 - рабочими, передает "РБК".
Отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник после празднования Пасхи должен быть выходным днем, но в связи с военным положеним, которое продлили до 18 мая дополнительные дни для отдыха на государственные праздники отменяются.
Не будет исключением и Пасха - выходным понедельник 17 апреля не будет.
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Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести новый праздник, который будет отмечаться 15 мая.
Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украин.
Как отмечает автор петиции, ежегодно именно в этот день, 15 мая, в системе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день семьи.
«Прошу синхронизировать и создать соответствующий праздник в Украине и назвать его Днем любви, уважения и взаимопонимания», – предлагает автор, подчеркивая, что в семье начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.
Она является источником любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.
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