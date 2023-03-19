"Diakonie Katastrophenhilfe" поможет финансово украинцам, которые выехали в Польшу после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Так, украинским беженцам будут выплачивать по 710 злотых на заявителя и по 610 злотых для каждого члена семьи.

Если заявку подтвердят, то беженцы будут получать на протяжении трех месяцев. Таким образом, один украинец за это период получит 1830 злотых, это около 17 тыс. 998 грн.

Но есть нюанс, претендовать на выплаты от фонда смогут определенные категории украинцев:

которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года;

законно зарегистрировались в Польше под временной (PESEL-реестр) или международной защитой;

украинские семьи, которые не пользовались финпомощью от других программ или организаций (например, УВКБ ООН), однако если вы получали/получаете выплаты от соцучреждений Польши - также подать заявку.

"экономически уязвимый" заявитель, то есть без регулярных доходов и не может самостоятельно покрыть минимальный уровень жизни семьи.

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