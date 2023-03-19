Экономисты отмечают, что в ближайший месяц подорожание продуктов может ускориться, передает "КП".

"Как правило, к Пасхе, в первую очередь, дорожают мясо и яйца. Но, скорее всего, в этом году рост будет небольшим, поскольку цены и без того высокие. Поднять еще выше сложно – просто перестанут покупать. К тому же украинцы вряд ли в этом году будут активно праздновать Пасху. Так что если рост цен и будет, то не более чем на 10-15%", - прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Экономист Андрей Мартынюк говорит, что в преддверии Пасхи рост цен ускорятся.

"Дело в том, что стоимость овощей и фруктов привязана не только к Пасхе, но и к сезону. Они будут дорожать до тех пор, пока на рынок не придут отечественные овощи с открытого грунта. Причем подорожание может быть существенным – плюс 15-20% к сегодняшним ценам", - говорит эксперт.

Мартынюк прогнозирует и рост цен на мясо и яйца, но не более чем на 5%, а хлеб и крупы могут вырасти в пределах 1-2%.

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» считает, что на 10-15% подорожает мука, на 7-10% - молочные продукты, поднимутся цены на овощи и фрукты.

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