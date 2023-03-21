В Украине пенсионерам нужно успеть подать заявление в течение 3 месяцев.

В ином случае часть пенсии будет потеряна, передает "На пенсии".

Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года - работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка.

Если стажа в реестре недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Например, если 60 лет исполнилось, например, 1 марта, то трехмесячный период до 1 июня 2023 года.

Если обращение за пенсией будет позже, тогда пенсию назначат с даты обращения за ней.

Напомним, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

с 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.

Средний размер повышения пенсий составляет 579 грн.

А еще Politeka сообщала, в Украине изменился размер пенсий для чернобыльцев с инвалидностью.

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