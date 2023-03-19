В частности, повысили пенсионные выплаты и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает "На пенсии".

Минимальный размер пенсии увеличивается с 1 марта исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.

С 1 марта 2023 года перерасчет произведен исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год — 13 376,21 грн.

Таким образом, с 1 марта этого года минимальный размер пенсионной выплаты лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 13 376,21 грн (до 01.03.2023 — 12 993,56 грн);

для лиц с инвалидностью 2 группы — 10 700,97 грн (до 01.03.2023 — 10 394,85 грн);

для лиц с инвалидностью 3 группы — 8 025,73 грн (до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Напомним, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

А еще Politeka сообщала, в Украине изменился размер пенсий для чернобыльцев с инвалидностью.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.