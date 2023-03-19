Львовянка Леся Салата после ухода на пенсию начала карьеру модели. Женщину приглашают на рекламные фотосессии разные компании и дизайнеры одежды.
Как передает Суспільне , львовянка говорит, что таким образом хочет показать, что жизнь на пенсии может быть активной и интересной.
Лесе Салате – 64 года. Раньше она работала HR-бизнес-партнершей в крупной компании. А как только вышла на пенсию, стала фотомоделью. Рассказывает, что увлеклась съемками после профессиональной фотосессии. А потом окончила две модельные школы.
"Это уже полтора года, как меня приглашают на съемки, на рекламные съемки. Дизайнеры одежды приглашают, мебели, рестораны, аптеки, бижутерия, аксессуары. Были у меня публикации фотографий моих в американских и итальянских журналах", - говорит фотомодель.
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Леся Салата хочет побуждать других женщин воспринимать свой возраст и не бояться перемен.
"Самое важное – не ставить себе рамки и не говорить, не говорить самой себе, что вот уже пенсия, все, моя жизнь остановилась. Как только ты себе такое скажешь – так и будет. То есть точно нужно развиваться. Я сейчас изучаю английский. Я плаваю. Я каждый день делаю зарядку по 30 минут, это обязательно", - говорит женщина.
Львовская модель говорит, что пытается ломать стереотипы о жизни на пенсии.
"Я бы все-таки хотела рассказать женщинам, как можно жить после того, как ты выйдешь на пенсию. То есть всегда можно найти для себя свое дело, которое тебе будет интересно. Я нашла себя в моделинге. Я планирую и в 90 лет быть моделью" , – говорит Леся Салата.
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