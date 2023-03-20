Военным сбором не будут облагать налогом доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщает Минобороны.

Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф для применения льготы по налогообложению военным сбором.

Соответствующие изменения в Постановление № 1161 во исполнение были внесены 17 марта.

В новой редакции постановления теперь определены основания для осуществления применения льготы по налогообложению военным сбором денежного довольствия лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии.

А именно: выписки (копии) из приказов командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного законодательством для лиц, принимающих непосредственное участие в указанных мероприятиях.

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