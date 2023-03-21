В Украине погода постепенно меняется и появляется все больше теплых солнечных дней.
Однако синоптики вспоминают 2013 год, когда в День равноденствия столицу Украины засыпало аномальным снегопадом.
Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что во второй половине марта температура будет колебаться в пределах +9...+11, а на западе страны воздух будет прогреваться до +10...+13. Осадков будет немного, а вот солнца будет становиться больше с каждым днем.
В конце марта температура повысится, и облаков станет больше. Согласно прогнозу синоптика, похолодания до конца марта маловероятны.
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Ранее сообщалось, что специалисты прогнозируют, что апрель будет преимущественно пасмурным.
Однако при этом дождливых дней будет мало.
В начале месяца температура воздуха прогреется до +13+14 градусов и ночью будет около +3+4 градуса.
В середине апреля дневная температура воздуха поднимется до +15+17 градусов, ночная будет +7 градусов.
Во второй половине месяца дневная температура воздуха, с 14 апреля и до конца месяца, подымется аж +22 градусов, ночная до +10 градусов. Теплая погода является огромным плюсом, на фоне того, что в этом месяце будет всего один солнечный день.
Специалисты добавили, что в апреле ожидаются 16 пасмурных дней, их них 4 дождливых. Переменная облачность будет наблюдаться 12 дней.
Кроме того они прогнозируют, что солнечный ясный день будет всего один в середине месяца, а именно 14 апреля.
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