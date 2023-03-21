Как сообщили в Украинской православной церкви Московского патриархата, Монахам и верующим Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью, с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры, потому что комиссия оценивает сохранность культурных ценностей.

"20 марта 2023 года от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни).

Также в связи с этим прекращается доступ в Крестовоздвиженский храм, Аннозачатиевский храм и храм в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). То есть молитва в этих храмах будет невозможна", - говорится в сообщении.

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