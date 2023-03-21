На Львовской таможне потребовали деньги у руководителя благотворительного фонда.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, по данным следствия, чиновник получила от председателя благотворительного фонда взятку.

Женщина потребовала деньги за обеспечение беспрепятственного перемещения им товара через таможенную границу Украины.

Задокументировано три факта получения неправомерной выгоды на общую сумму 21 тысячи гривен.

При обыске автомобиля, в котором ехала подозреваемая, найдены наличные деньги на общую сумму более полумиллиона гривен.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

К слову, при ремонте гимназии подрядчик привладело 400 тыс. с 15,3 млн гривен.

Следствие установило, что частное предприятие, согласно заключенному договору, обязалось выполнить комплекс строительных работ помещения гимназии в г. Олевске на общую сумму 15,3 млн. грн.

Однако, отчитываясь о выполнении работ, подрядчик издал официальные документы, содержащие ложные сведения. В частности, увеличил объем выполненных работ, завысил стоимость строительных материалов, а также использовал материалы, не отвечающие требованиям проектно-сметной документации.

В результате таких махинаций подрядчику из бюджета излишне перечислено почти 400 тыс. грн.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

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