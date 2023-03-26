В Украине за 10 тысяч гривен продается купюра в 1 грн 2014 года.

Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity.

Ее цена обусловлена "коллекционным" номером, согласно ему скрытых дефектов купюра не имеет, реставрации не подвергалась.

"Гривня с очень интересным номером. Без скрытых дефектов", – говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что определенные монетки можно продать за хорошие деньги.

В частности можно продать 2 копейки за 600-800 грн. Такие же монеты из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

Специалисты говорят, что 2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ.

Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор.

После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении.

Напомним, в Украине коллекционеры могут заплатить за определенные монеты немалые деньги.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.