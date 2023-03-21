Как сообщает омбудсман Лубинец Дмитрий, в Украину вернулись 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями.
Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных в начале войны.
"Наконец-то дома. Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей", - говорится в сообщении.
Также Лубинец напомнил, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи нужно обратиться в Офис Омбудсмана.
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в случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления «Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка» на сайте «Дети войны» в разделе «Отправить обращение в один клик».
Напомним, здания, в котором находилось дипломатическое представительство Российской Федерации в Украине, нашли новое применение.
Также сообщалось, что украинцев ждет проверка, в результате которой некоторые могут потерять денежную помощь от государства.
Кроме того, Politeka.net возвращение 20-летнего защитника домой попало на видео, трогательные кадры: "Самые крепкие объятия".